Центробанк пообещал россиянам полуфинальный полурубль

ЦБ пообещал выпустить специальную памятную монету номиналом в полрубля в случае выхода сборной России по футболу в полуфинал чемпионата мира. Об этом сообщается в официальном аккаунте регулятора в Twitter.

«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!» — говорится в сообщении.

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Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира встретится с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля в 21:00 на стадионе «Фишт» в Сочи. В случае успеха выход в полуфинал станет первым в истории российского футбола.

Перед началом чемпионата ЦБ выпустил памятную сторублевую банкноту, на которой, помимо прочего, изображен вратарь, отбивающий мяч ногой. После победы сборной России над Испанией в 1/8 финала, когда решающее спасение в серии пенальти голкипер Игорь Акинфеев совершил как раз ногой, регулятор пошутил, что спрогнозировал исход поединка.

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