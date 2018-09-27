«Донстрой» и ВТБ запустили программу ипотеки с беспрецедентно низкой ставкой

Компания «Донстрой» и банк ВТБ запустили программу субсидируемой ипотеки с беспрецедентно низкой процентной ставкой — 5 процентов годовых, сообщили «Ленте.ру» в строительной компании.

В «Донстрое» отметили, что на сегодняшний день на столичном рынке нет ипотечных программ со столь выгодным условием. При этом уникальная льготная ставка позволит клиентам «Донстроя» минимизировать как ежемесячные платежи, так и общую переплату за пользование кредитом. Первоначальный взнос по программе также сохраняется на максимально доступном уровне — от 15 процентов от общей стоимости недвижимости.

В строительной компании также рассказали о том, что программа субсидируемой ипотеки действует по четырем объектам компании, относящимся к разным сегментам: по комплексу «Соколиный Форт» рядом с парком «Лосиный остров», комплексу «Долина Сетунь», кварталу «Алые Паруса» и кварталу Barrin House в Хамовниках.