Структура «Донстроя» оказалась на грани банкротства

Компания «Дон-Строй Инвест» — структура группы «Донстрой» — с декабря прошлого года находится в кризисно-неустойчивом состоянии. Об этом говорится в отчете «Бизнес вектора», оценивавшего стоимость долей компаний «Перспектива», «Инвест-актив» и «Финанспроект», которые совместно владеют 100 процентами «Дон-Строй Инвеста», пишут «Ведомости».

В отчете сказано, что у «Дон-Строй Инвеста» ниже нормативов коэффициенты текущей ликвидности и покрытия оборотных средств собственными источниками, помимо этого, у фирмы не хватает средств для формирования запасов и текущей деятельности. Так, к марту этого года дефицит увеличился до 42,5 миллиарда рублей. «Вероятность банкротства компании можно оценить как высокую», — подчеркивает оценщик.

«Ведомости» отмечают, что спустя день после запроса в «Бизнес вектор» из отчета исчезли страницы с информацией о кризисном состоянии «Дон-Строй Инвеста» и возможном банкротстве.

«Дон-Строй Инвест» — крупная девелоперская компания Москвы, реализующая проекты в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель построенных и строящихся объектов компании включает около 6,2 миллиона квадратных метров площадей. Сегодня девелопер реализует 10 объектов.