«Донстрой» благоустроит парк «Зеленая река» по-научному

Ландшафтный дизайн и озеленение нового городского парка «Зеленая река», расположенного на территории проекта «Символ» компании «Донстрой», будут выполняться совместно со специалистами Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева. Протяженность нового парка составит порядка 2 километра, сообщили «Ленте.ру» в «Донстрое».

В компании отметили, что работы будут проведены в рамках заключенного между «Донстроем» и Российским государственным аграрным университетом имени К. А. Тимирязева соглашения о перспективном взаимодействии. Согласно документу, стороны совместно будут проводить работы по разработке и практической реализации проектов благоустройства территорий жилых комплексов застройщика.

Помимо проекта «Символ», площадь зеленых зон в котором занимает около 40 процентов всей территории, работы по озеленению и ландшафтному дизайну территории будут проведены в еще одном «зеленом гиганте» в портфеле «Донстрой» — квартале «Сердце Столицы», доля рекреационных зон в котором достигает 46 процентов. Также в рамках данного сотрудничества будут реализованы проекты озеленения территорий жилых комплексов FRESH, Freedom и ряд проектов на территории комплексной застройки в районе «Раменки».

Университет имени К. А. Тимирязева — ведущий аграрный научно-исследовательский университет страны. Помимо образовательной и научной деятельности, специалисты университета занимаются выращиванием лучших сортов декоративных культур и гибридов последних достижений мировой селекции. В питомнике университета представлен широкий выбор хвойных, лиственных деревьев и кустарников, растений для живых изгородей, альпийских горок, а также редкие акцентные элементы ландшафтного дизайна.