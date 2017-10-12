На заброшенном заводе «Серп и молот» снова произошел пожар

На территории заброшенного завода «Серп и молот» в Москве загорелось трехэтажное выселенное здание. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Огонь распространился на площади около 300 квадратных метров. На месте работают пожарные и спасатели. Сведений о пострадавших нет.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что тушение возгорания осложнено удаленностью от источников воды.

После закрытия «Серпа и молота» в 2011 году на его территории участились случаи пожаров. Так, в сентябре прошлого года на заводе произошло возгорание в подвале недействующего цеха, а в августе 2014-го в результате пожара там обрушилось одно из зданий. Как сообщал тогда НТВ, до этого в течение двух лет на заводе было выявлено несколько десятков нарушений противопожарной безопасности.

На территории данной промзоны девелоперской компанией «Донстрой» строится жилой комплекс «Символ». Застройщик постепенно сносит оставшиеся там здания, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на руководителя проекта.