Литва отказалась отдавать белорусский транзит Латвии

Для Белоруссии является невыгодным направлять свои грузы в латвийский порт Лиепая, а не в литовскую Клайпеду. Об этом в четверг, 27 сентября, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис, передает Delfi.

«С экономической точки зрения у белорусов, по моему мнению, нет причин что-то менять. Ведь мы много инвестируем, улучшаем условия в своем порту. Мы достаточно хорошо понимаем грузовые потоки, какого характера они идут, стараемся обслуживать так, чтобы у них не было желания идти другим путем. Мы верим, что наши условия самые лучшие и много над этим работаем», — сказал чиновник.

Он отметил, что через Литву в основном следуют белорусские удобрения и нефтепродукты. «Обе цепочки отработаны не первый год. У нас есть все оборудование, согласованы железнодорожные графики. Поезда идут без остановок, наилучшим возможным способом, и это путь для них — самый дешевый», — подчеркнул Масюлис.

18 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает с помощью Латвии получить «беспрепятственный нормальный выход к морю». По его словам, Литва не хочет сотрудничать с Белоруссией, поэтому Минску следует сделать ставку на Латвию, и добиться того, чтобы эта республика «получала удовольствие» от сотрудничества.

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