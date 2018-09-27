Спасение пьяного белоруса из мусоропровода попало на видео

В Минске спасатели пришли на помощь молодому человеку, застрявшему в мусоропроводе жилого дома. Детали инцидента раскрывает пресс-служба МЧС Белоруссии.

Сообщение о застрявшем мужчине поступило спасателям 27 сентября в 11:30. Выяснилось, что 24-летний житель города пришел в гости к знакомому, пошел выбрасывать мусор и уронил ключи от квартиры в канал мусоропровода.

Минчанин рванул за ключами в мусоропровод с уровня девятого этажа, настичь их ему удалось тремя этажами ниже. Чуть позже он обнаружил, что не может выбраться из мусоропровода самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели с уровня седьмого этажа спустили страховочное устройство и закрепили его на пострадавшем, предварительно расширив отверстие канала мусоропровода. В 12:10 мужчина был извлечен из канала мусоропровода с помощью аварийно-спасательного инструмента, после чего был передан медикам. С травмами тазовых костей и головы, а также в состоянии алкогольного опьянения мужчина был госпитализирован.

В декабре 2016 года 15-летняя москвичка упала в мусоропровод, пролетела по нему семь этажей и осталась жива. Объяснить, как она оказалась в мусоропроводе, девушка не смогла.

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