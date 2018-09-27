Журнал рассказал о бесполезности геев и закрылся

Японский ежемесячный журнал Shincho закрылся из-за полемики, вызванной гомофобной статьей, опубликованной на его страницах. Об этом сообщает The Guardian.

Автором скандального текста в июльском номере стала член Либерально-демократической партии, депутат Мио Сугита (Mio Sugita). Она поставила под сомнение государственную поддержку однополых браков. Политик выразила мнение, что такие пары непродуктивны, так как не способны зачать детей. «Другими словами, они не способны воспроизводиться и, следовательно, не способствуют процветанию нации», — заключила она.

Материал вызвал большой общественный резонанс: в течение нескольких недель политики и активисты требовали, чтобы депутат принесла извинения. У штаб-квартиры партии прошли многотысячные митинги, основным требованием которых была отставка Сугиты. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не может «давить» на 51-летнюю союзницу по поводу отставки, так как «она еще молода». Автор материала никак не прокомментировала эту ситуацию.

В последнем выпуске журнала Shincho была опубликована серия статей под общим заголовком «Возмутительна ли статья Сугиты?». Из-за продолжающихся волнений издатель принял решение прекратить выпуск журнала, ведущего свою историю с 1904 года.

В 2017 году владелец финской антимигрантской онлайн-газеты заявил о закрытии издания. Причиной он назвал вражду между финскими патриотами.

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