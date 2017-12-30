Нетолерантную газету закрыли ради сетевого маркетинга

Владелец финской антимигрантской онлайн-газеты MV-lehti Илья Яницкин, которого в Финляндии подозревают в совершении правонарушений, принял решение закрыть издание. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Со слов редактора, решение было продиктовано идеологическими, а не экономическими причинами. Несмотря на то что ранее издатель говорил о нехватке денег для выплаты зарплаты сотрудникам, сейчас он утверждает, что причиной стала вражда между финскими патриотами.

Яницкин считает возможным возобновить выпуск газеты, но для этого ему требуется один миллион евро.

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Яницкин, который в настоящее время проходит лечение от тяжелой болезни, уже длительное время проживает за пределами Финляндии. В начале августа он был задержан властями Андорры по запросу финских властей и помещен в СИЗО. Спустя 2,5 месяца его перевели под домашний арест. Суд Андорры 19 декабря принял решение отклонить запрос на его экстрадицию на родину, однако это решение пока еще не вступило в силу.

Издание MV-lehti публиковало критические статьи на тему принятия мигрантов странами Европы, материалы с осуждением миграционной политики финских властей и в поддержку националистических движений Suomi Ensin («Финляндия — прежде всего») и Rajat kiinni («Закрыть границы»).

По словам Яницкина, сейчас он намерен заняться сетевым маркетингом по телефону.

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