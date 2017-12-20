Мигранты устроили шестичасовое туалетное побоище в лагере беженцев на Лесбосе

Между обитателями лагеря беженцев на греческом острове Лесбос произошли столкновения. Об этом сообщает Eleftheros Typos.

Конфликт между представителями различных этнических групп мигрантов вспыхнул из-за порядка пользования туалетами и душевыми кабинами. Однако, как утверждает издание, в основе противостояния лежит межэтническая неприязнь между арабами с одной стороны, и иракцами и афганцами с другой.

Кроме того, в столкновениях приняли участие выходцы из африканских стран. Они жгли мусорные баки и жилые модули, а также устроили несколько драк.

Различные травмы получили несколько десятков человек, 15 были госпитализированы, двое из них — с ножевыми ранениями.

Бесчинства удалось остановить только через шесть часов после их начала — на территорию лагеря были введены силы спецназа. Они применили против дерущихся светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

По словам полицейских, ситуация осложнялась тем, что мигранты находились в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное в лагерь беспрепятственно доставляют его обитатели, которые покупают его у владельцев близлежащих столовых для беженцев.