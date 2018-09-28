Женская грудь стала модным культом

Американская супермодель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер задала новый модный тренд. Об этом сообщает The Sun.

Девушка выложила фотографию в свой Instagram-аккаунт в белой футболке с рисунком в виде очертания женской груди. Тогда поклонники бросились покупать аналогичные топы и наводнили соцсеть похожими публикациями.

После этого многочисленные производители модной одежды и товаров для дома начали использовать этот принт в своих коллекциях. Женская грудь появилась на майках, свитерах, аксессуарах, сумках, посуде и другой продукции.

«Я думаю, это символ свободы. Сначала, конечно, это было шуточной уловкой, но теперь этот принт приобрел важное значение. Мы гордимся, что родились женщинами», — объяснила представительница бренда Never Fully Dressed Джемма Паркер.

Материалы по теме Трехгрудка Изощрения и извращения Миланской недели моды

В сентябре две модели с тройной грудью приняли участие в показе итальянского бренда GCDS на неделе моды в Милане. Девушки демонстрировали мини-юбки и короткие неоновые топы из коллекции GCDS весна-лето 2019. Дизайнеры марки вдохновились персонажем из фантастического боевика Пола Верховена «Вспомнить все» и прикрепили моделям искусственную третью грудь.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!