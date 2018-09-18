Бывшая солистка группы Hi-Fi вышла замуж топлес

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина пришла топлес на второй день свадьбы с бизнесменом Олегом Курбатовым. Фотографии празднования она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На 39-летней поп-исполнительнице была пышная белая юбка с розовым подолом. Топ Терешиной заменили полупрозрачные газовые оборки, которые слегка прикрывали ее грудь, и шарф из этого же материала.

В таком же виде на церемонию пришла и четырехлетняя дочь певицы Арис.

В подписи к фотографии в соцсети Терешина назвала свое платье «перчинкой». «Я очень хотела, чтоб все обсуждали», — призналась она.

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В сентябре венецианский священник Кристиано Боббо предложил ввести налог на откровенные свадебные наряды. Боббо заметил, что в последнее время девушки надевают платья со слишком глубоким декольте, превращая церемонию в церкви в светское событие. По мнению священника, вступать в брак следует в простой одежде, которую он считает проявлением хорошего вкуса.

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