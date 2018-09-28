Киев увидел на Генассамблее ООН подтверждение изоляции России

73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, стала свидетельством международной изоляции России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Укринформ».

«Я помню много Генеральных Ассамблей ООН, и поскольку мы начали [нынешнюю сессию] с внесения вопроса относительно оккупированных территорий на повестку дня Генассамблеи, я всем говорю, посмотрите на результат, посмотрите на то, кто как голосовал», — указал он. 22 сентября вопрос о «ситуации на временно оккупированных территориях Украины» был внесен в повестку ГА ООН. За включение высказались 68 стран, против выступили 13, еще 48 воздержались.

Климкин подчеркнул, что «это голосование реально показывает, в какой изоляции находится Россия, и что мы движемся дальше». Против включения вопроса в повестку наряду с Россией выступили Армения, Белоруссия, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Судан, Сирия и Венесуэла.

27 сентября вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что во время выступления президента Украины Петра Порошенко на 73-й сессии ГА ООН российская делегация выделялась на фоне представителей других государств — представители делегации «закатывали глаза, кусали губы, дергались и ерзали и внимательно конспектировали» речь украинского лидера. Также Геращенко заявила, что президенту Украины после выступления аплодировал весь зал, что «нечасто бывает на пленарном заседании Генассамблеи».

Выступление Порошенко состоялось 26 сентября. Большую часть своей речи украинский лидер посвятил обвинениям в адрес Москвы.

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