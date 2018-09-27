В Киеве рассказали о кусавших губы из-за Порошенко россиянах в ООН

Во время выступления президента Украины Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, российская делегация выделялась на фоне представителей других государств. Об этом в своем Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Время от времени камеры выводили на два больших экрана возле трибуны картинки сессионного зала, который внимательно слушал украинского президента. И только одна делегация выделялась — россияне. Их представители закатывали глаза, кусали губы, дергались и ерзали и внимательно конспектировали», — написала она.

Геращенко считает, что россияне поступили верно, решив законспектировать речь Порошенко. «Пусть записывают за украинским президентом, что мы и в дальнейшем будем бороться за каждый сантиметр украинской земли, до полного восстановления территориальной целостности. Мы будем подавать в международные суды на Россию, мы выступаем за реформу ООН, где страна-член Совета Безопасности бесстыдно злоупотребляет правом вето. И с каждой международной трибуны и на каждой встрече станем напоминать о всех преступления России», — добавила вице-спикер украинского парламента.

Также Геращенко заявила, что президенту Украины после выступления аплодировал весь зал, «что нечасто бывает на пленарном заседании Генассамблеи». «И, надеюсь, это выступление и вся огромная работа на полях Ассамблеи приближают нас к решению вопроса по миротворцам [в Донецкой и Луганской областях Украины] и увеличивают количество сторонников Украины, которые уже в ближайшие месяцы поддержат резолюцию по нарушениям прав человека на оккупированных территориях (таковыми в Киеве считаются территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру»)», — заключила она.

Выступление Порошенко на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось 26 сентября. Большую часть своей речи украинский лидер посвятил обвинениям в адрес России.

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