Кремль уточнил рабочий график Путина

В графике президента России Владимира Путина нет посещения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 28 сентября.

«Пока в графике у президента нет и не было этой поездки. Там просто другие есть мероприятия», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что российский лидер посетит Париж 11 ноября по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие лидеры 50 стран. Однако, как пояснили в Кремле, конкретные встречи Путина с иностранными коллегами пока не прорабатываются.

Саммит АТЭС пройдет в Папуа-Новой Гвинее 15-17 ноября.

Президент России его американский коллега Дональд Трамп встретились в ноябре прошлого года на саммите АТЭС, который проходил во Вьетнаме. Тогда стороны обсудили темы саммита, а также сирийское урегулирование.

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