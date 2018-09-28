Фанаты спасли стримера от смерти

Подписчики спасли от смерти американского стримера Майка Яросси (Mike Iarossi), собрав крупную сумму денег на его лечение. Об этом сообщает The Polygon.

Яросси, более известный под ником qik1, занимается трансляцией видеоигр более семи лет. В один момент мужчину начали мучать боли в животе, которые периодически появлялись даже во время стрима. Самочувствие Яросси постепенно ухудшалось, а подписчики начали замечать, что проблемы со здоровьем отражаются на его внешнем виде.

Фанаты говорили стримеру, что тот выглядит ужасно и что ему обязательно надо идти в больницу. Но мужчина отказывался, так как у него не было денег и страховки на лечение, а в бесплатной клинике его не приняли и предложили вернуться только через неделю.

Яросси продолжал вести стримы, однако у него не было сил даже играть. Тогда один из его давних подписчиков написал, что начал кампанию на краудфандинговой платформе GoFundMe. Другой пользователь пообещал позаботиться обо всех финансовых проблемах Яросси и попросил стримера быстрее ехать в платную клинику.

«Если вы, ребята, говорите серьезно, тогда я собираюсь в больницу прямо сейчас. Я позвоню своему другу и попрошу его отвезти меня туда», — заявил Яросси и сразу же отправился в клинику. К тому моменту он не мог ни есть, ни пить.

Анализы мужчины показали, что он страдает одновременно от трех серьезных заболеваний: стафилококковой инфекции, пневмонии и инфекции почек. На восстановление ушло около недели, однако стример до сих пор остается в больнице.

Когда Яросси решил узнать, как проходит сбор средств для оплаты долгов, он был ошеломлен: на тот момент зрители пожертвовали ему более 1600 долларов (около 104 тысяч рублей). Эта сумма продолжает расти.

«У меня нет слов по поводу того, что они делают. Так ошеломляет, что это сделали люди, которые приходят на мои трансляции», — рассказал журналистам Яросси.

В марте 2018 года СМИ сообщили о смерти известного стримера Сергея Спирова, который устраивал трансляции по игре World of Tanks.

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