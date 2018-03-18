Стример по World of Tanks поскользнулся, ударился головой о бордюр и умер

Умер известный стример по игре World of Tanks (WoT) Сергей Спиров, известный в сети как Gabriel Angelos. Об этом сообщается на его странице во «ВКонтакте», информацию подтвердили приятели Спирова и игровые паблики.

В профиле Спирова во «ВКонтакте» уточняется, что 26-летний стример поскользнулся и погиб от удара головой о бордюр. Эту же информацию подтвердил новостному паблику WOT Express брат погибшего.

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Похороны пройдут в Уфе 20 марта. Это второй случай смерти стримера World of tanks за наступивший год и третий за последние два.

В конце октябре 2017 года стример по WoT Сергей Аксенов умер от осколка разбитого стеклянного шкафа. По одной из версий, он

разозлился и ударил по стеклянной дверце, а отлетевший осколок порезал ему артерию, что привело к обильной кровопотере и смерти. Официального подтверждения этой информации не было. По другой версии, распространенной в сети, Аксенов в нетрезвом состоянии потерял равновесие в туалете, разбил шкаф со стеклянными полками и дверцами, порезался и умер.