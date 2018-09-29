В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде мастурбации

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал рассказывать школьникам о вреде мастурбации. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что это можно делать на уроках полового воспитания.

По словам парламентария, онанизм широко распространился среди молодежи, чему способствует интернет. Онищенко отметил, что бороться с этим нужно на уровне образовательных учреждений и семьи.

«Проблема объективная, она состоит в том, что созревание детей наступает достаточно рано, и дальше появляются большие "ножницы" между их половым созреванием и возможностью официально вступать в контакты межполовые», — объяснил он.

Депутат подчеркнул, что вести со школьниками беседы об этом можно не во всех регионах. «Если мы начнем этот разговор в нашей мусульманской республике, нас просто с вами не поймут, мягко говоря. Что касается крупных гиперурбанизированных регионов, Питер, например, где к этому вопросу достаточно фривольно относятся, тот тут этим можно заниматься», — сказал Онищенко.

В обществе и научной среде к мастурбации относятся по-разному, хотя многочисленные опросы показывают, что самоудовлетворением занимаются около 60-70 процентов женщин и 80-90 процентов мужчин. Одни доказывают пользу онанизма, другие указывают на вред.

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