Выяснена польза частой мастурбации

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что у мужчин, которые мастурбируют более 21 раза в месяц, снижается риск заболевания раком предстательной железы. Статья специалистов опубликована в журнале European Urology.

В исследовании приняли участие 31 925 человек, среди которых провели анкетирование. Добровольцы указали, как часто они занимаются мастурбацией. Затем ученые отслеживали состояние их здоровья в течение 18 лет, отмечая долю заболевших в 20 и 40 лет.

Оказалось, что чем чаще мужчины удовлетворяли сами себя, тем меньше вероятность возникновения злокачественных опухолей, которая снижалась на 33 процента максимум. Однако, по словам исследователей, нет никакой разницы, происходит ли эякуляция во время мастурбации или полового акта с партнером. В то же время этот вид сексуальной активности также способствует снижению уровня стресса.

Ученые отмечают, что мастурбация не позволяет полностью избежать рака предстательной железы. Они рекомендуют также придерживаться рациона с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот и потреблять продукты, богатые изофлавонами и ликопином.