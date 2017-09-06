Порнография оказалась вредной для секса

Ученые из Университета Нью-Брансуик в Канаде выяснили, что просмотр порнографии снижает чувство сексуального удовлетворения у женщин. Причиной этого являются завышенные ожидания от реального полового акта и разочарование в партнере. Статья специалистов опубликована в The Canadian Journal of Human Sexuality.

В исследовании приняли участие около 1000 человек, включая 668 женщин. В ходе анкетирования добровольцы указывали, как часто они смотрят фильмы для взрослых, а также имели ли они намерение воспроизвести увиденное в порно. Оказалось, что просмотр эротических материалов негативно влияет на концентрацию и внимание мужчин во время коитуса, а у женщин увеличивает недовольство своим партнером.

По словам ученых, у женщин возникают завышенные ожидания потому, что в порнографии половой акт длится дольше, а оргазм достигается легче, чем в реальной жизни. В результате фильмы для взрослых способствуют сексуальной неуверенности. Однако при этом не было найдено доказательство, что они вызывают другие сексуальные проблемы.