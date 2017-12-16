В США обнародованы сведения о вреде мастурбации

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В СМИ попало методическое указание для мормонских проповедников, в котором утверждается, что мастурбация может привести к гомосексуализму. Об этом пишет издание Daily Mail.

Пособие вышло в 1981 году и используется религиозными проповедниками в настоящее время. «Ранний опыт мастурбации возбуждает у человека сексуальные мысли, которые могут привести к гомосексуальности», — сказано в методичке.

В качестве аргумента в пользу этого утверждения приводится тот факт, что практически все геи занимаются онанизмом.
Для того, чтобы отучиться от мастурбации, даются советы читать церковные книги и ежедневно заниматься физическими упражнениями.

В октябре сообщалось, что для достижения более яркого оргазма женщинам во время полового акта лучше дополнительно мастурбировать.

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