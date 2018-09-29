Стало известно о трех беременностях Пугачевой

Алла Пугачева трижды была беременна от известного певца Владимира Кузьмина. Об этом в программе «ДНК» на канале НТВ рассказала первая жена артиста поэтесса Татьяна Кузьмина.

«У нее не одна беременность была от Кузьмина, а три. Она всех рожала», — сказала Татьяна Кузьмина.

По ее словам, одна из дочерей Пугачевой и Кузьмина была отдана в детский дом на побережье Черного моря.

«Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество», — отметила Татьяна Кузьмина.

Ее брак с Владимиром Кузьминым продлился с 1977 по 1985 год. У артистов родилось трое детей. Впрочем, по словам Кузьминой, на сегодняшний день в живых осталась только одна дочь.

Официально Пугачева была замужем пять раз. У нее есть трое детей: дочь Кристина Орбакайте от циркового артиста Миколаса Орбакаса, а также сын Гарри и дочь Елизавета, рожденные в 2013 году суррогатной матерью от юмориста Максима Галкина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!