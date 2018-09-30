«Стрижи» открыли Гран При России

Пилотажная группа ВКС РФ «Стрижи», использующая самолеты МиГ-29, впервые в истории открыла Гран При России. Гвардии полковник Сергей Осяйкин провел свою команду из шести многоцелевые высокоманевренных истребителей над трассой «Сочи Автодром». Самолеты совершили круг над трассой и отстрелили противоракетные ловушки, передает корреспондент «Ленты.ру» из Сочи.

На время Гран При России «Стрижи» перебазировались из Кубинки в аэропорт Адлера. Всего в Сочи прибыло восемь истребителей. Пилотажная группа совершала полеты все три дня российского этапа Формулы-1. В небе над Олимпийским парком «Стрижи» выполнили «бочку», «колокол» и другие фигуры высшего пилотажа.

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Российский этап Формулы-1 прошел на трассе «Сочи Автодром» уже в пятый раз. Лучшее время в квалификации показал пилот команды Mercedes-AMG Валттери Боттас, а выиграл гонку его напарник по немецкому коллективу Льюис Хэмильтон. Для англичанина это уже третья победа в Сочи. Для Mercedes-AMG эта победа стала уже пятой подряд.

Призы победителю и призерам Гран При России вручили президент России Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Российской Автомобильной Федерации Виктор Кирьянов и президент генерального спонсора гонки ПАО ВТБ Василий Костин.

12 августа 2018 года «Стрижи» приняли участие в праздновании 105-летия ВВС России вместе с тремя другими пилотажными группами ВКС РФ: «Русские витязи», «Соколы России» и «Беркуты». Авиационный фестиваль состоялся в Подмосковье на территории парка «Патриот».

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