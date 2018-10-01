Российский водитель включил утром громкую музыку и умер

В городе Волжский Волгоградской области 31-летнего мужчину убили на автомобильной парковке за громкую музыку; это произошло 1 октября в 05:00 мск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Все произошедшее сняли на мобильный телефон жители соседнего дома. На видео двое вооруженных мужчин подходят к автомобилю, рядом с которым находился водитель. Один их них вплотную подошел к мужчине и молча произвел несколько выстрелов в упор из травматического пистолета. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следком

Стрелявшим оказался житель соседнего дома. Мужчину задержали через несколько часов в квартире его матери. Он уже написал явку с повинной. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

16 августа сообщалось, что в Москве мужчина застрелил тещу, пытался убить тестя, а потом покончил с собой.

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