Северная и Южная Кореи разминируют границу

Военные Северной и Южной Кореи приступили к разминированию пограничной зоны. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 1 октября.

По заявлению южнокорейского министерства обороны, военные приступили к демонтажу наземных мин в демилитаризованной зоне Панмуджон. Взрывные устройства уберут в течение 20 дней.

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Как передавало Associated Press, южнокорейские саперы разминировали уже два участка пограничной зоны. На какой стадии разминирования находится северокорейская сторона, не уточняется.

Отмечается, что договоренность убрать взрывные устройства из демилитаризованной зоны была заключена во время межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. На нем главы государств также договорились о соединении сети железных дорог двух государств. Кроме того северокорейский лидер Ким Чен Ын и его коллега Мун Чжэ Ин условились о демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбёне, сообщал «Коммерсантъ».

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