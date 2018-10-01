Отопительный сезон начался в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт отопительному сезону. Он попросил чиновников регулярно докладывать ему о пуске тепла в учреждениях. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 1 октября.

«Все котельные везде нами запущены, запущено тепло, но нужно какое-то время для того, чтобы оно начало работать и в социальных учреждениях, и в домах», — сказал губернатор на заседании регионального правительства.

В свою очередь, заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов сообщил, что по состоянию на 1 октября отапливается 100 процентов объектов социальной сферы. Кроме того, теплоснабжение обеспечено в большинстве многоквартирных домах. Он подчеркнул, что работы продолжаются.

В середине прошлого месяца Пестов заявил, что службы жизнеобеспечения Подмосковья готовы к зиме. Так, в случае аварийных отключений дизельные электростанции смогут обеспечить электричеством жилые дома и соцобъекты. Ранее Воробьев призвал глав муниципалитетов ответственно подойти к вопросу теплоснабжения. Он подчеркнул, что отопительный сезон должен стартовать без сбоев.