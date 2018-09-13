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Службы жизнеобеспечения Подмосковья продемонстрировали готовность к зиме

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Леонид Неганов

Службы жизнеобеспечения Подмосковья в ходе масштабных учений продемонстрировали готовность к зиме, рассказал заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 сентября.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов отметил, что энергетики продемонстрировали «слаженное межведомственное взаимодействие и высокие профессиональные навыки при выполнении поставленных задач».

Согласно легенде учений, в регионе из-за обильных осадков в виде ледяного дождя и усиления ветра нарушилось электроснабжение 52 социально значимых объектов, более 20 тысяч жителей остались без света. Энергетики и коммунальщики должны были оперативно ликвидировать последствия условной непогоды.

«Надежность электроснабжения потребителей Московской области за последние годы значительно повышена. Также постоянно сокращается среднее время восстановления электроснабжения потребителей», — отметил Леонид Неганов.

Подготовка к зимнему периоду в регионе практически завершена, отмечается на сайте областного правительства. Из сообщения следует, что в случае аварийных отключений дизельные электростанции смогут обеспечить электричеством жилые дома и соцобъекты. Коммунальная техника также прошла проверку и готова к эксплуатации. Кроме того, был произведен ремонт линий электропередачи.

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