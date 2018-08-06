Подмосковные власти рассказали о подготовке к зиме

Подготовка коммунального комплекса Подмосковья к зиме идет с опережением графиков, объекты ЖКХ подготовлены к зиме на 65 процентов, заявил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 6 августа.

«Практически по всем показателям в Московской области мероприятия по подготовке к зиме выполняются с опережением графика. При плановом показателе в 60 процентов водопроводные и канализационные сети готовы к зиме на 67 процентов, теплосети — на 77, котельные на 63», — сказал Пестов.

По информации пресс-службы профильного ведомства, всего к началу осенне-зимнего периода специалистам необходимо подготовить более 2400 котельных, около 11 тысяч километров теплосетей, 16 тысяч километров водопроводных сетей, свыше 12 тысяч километров канализационных сетей. Также необходимо сформировать свыше 47 тысяч тонн резервов твердого и жидкого топлива.

Все работы по подготовке объектов ЖКХ должны быть завершены до 15 сентября.

В прошлом году подготовка к зиме в регионе также проходила с опережением сроков. В декабре 2017-го Мособласть заняла первое место в ноябрьском медиарейтинге регионов по реализации майских указов президента в сфере ЖКХ. Ранее глава региона Андрей Воробьев высоко оценил модернизацию этой сферы и привал главы муниципалитетов не останавливаться на достигнутом. Губернатор неоднократно подчеркивал, что в Подмосковье должно быть комфортно жить и работать.