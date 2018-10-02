Работники кафе обидели бездомного и поплатились

Samuel Breazeale / Facebook

В США сотрудники кафе Dunkin’ Donuts облили бездомного водой ради забавы и потеряли работу. Об этом сообщил информационный портал USA Today.

Инцидент произошел в кафе города Сиракузы, штат Нью-Йорк, в воскресенье, 30 сентября. Сотрудники кафе обратили внимание на спящего за столиком бездомного Джереми Дуфресне (Jeremy Dufresne) и решили прогнать его, облив из кувшина ледяной водой. «Сколько раз я тебе говорил прекратить спать здесь? Ты торчишь здесь целыми днями», — сказал бездомному его обидчик под смех оператора. Дуфресне вздрагивает от неожиданности, забирает телефон и зарядку и оправдывается, что это была случайность. Сотрудник кафе говорит, что не будет вызывать полицейских, и прогоняет Джереми.

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За несколько дней выложенный на Facebook ролик набрал более 1,7 миллиона просмотров и вызвал гнев комментаторов. Аль-Амин Мухаммад (Al-amin Muhammad), защитник прав бездомных, проживший около десяти лет на улице, устроил демонстрацию перед заведением и начал краудфандинговую кампанию по сбору денег для Дуфресне. Ему удалось собрать более 5 тысяч долларов (около 346 тысяч рублей).

Журналисты новостного ресурса Syracuse.com выяснили, что Дуфресне страдает шизофренией. Он живет на улице по собственному желанию и периодически заходит в кафе, чтобы зарядить телефон. Каждый вечер он звонит матери, чтобы пожелать ей спокойной ночи. По его словам, прежде сотрудники кафе угощали его, но просили не приставать к другим посетителям, чего он никогда не делал.

Представители Dunkin’ Donuts заявили, что замешанные в инциденте сотрудники уволены. Компания собирается извиниться перед Дуфресне, а также провести инструктаж для персонала по общению с бездомными людьми.

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