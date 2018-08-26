Американцы собрали для бомжа 400 тысяч долларов и передумали ему помогать

Собравшая 400 тысяч долларов для бездомного пара американцев отказалась отдавать ему пожертвованные деньги. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

В ноябре 2017 года бездомный Джонни Боббит купил на последние 20 долларов канистру бензина для заглохшего на трассе автомобиля Кейт Макклюр. В знак благодарности она вместе с молодым человеком Марком Д’Амико запустила краудфандинговую кампанию, чтобы помочь Боббиту снять жилье.

Изначально они планировали собрать 10 тысяч долларов, но уже через месяц сумма пожертвований превысила 300 тысяч долларов. Тогда Макклюр и Д’Амиго задумали купить бездомному дом и автомобиль, а оставшиеся средства положить на сберегательный счет.

Однако, по словам Боббита, вместо обещанного жилья пара поселила подопечного в доме на колесах на своем участке и приобрела для него старый пикап, который вскоре сломался.

Кейт Макклюр утверждает, что Боббит тратил все деньги на наркотики, и ей пришлось ограничить бездомного мужчину в распоряжении пожертвованиями. Пара приняла решение не отдавать оставшуюся сумму, пока Боббит не избавится от зависимости и не найдет работу. ДʼАмико рассказал, что отдать такую сумму наркозависимому было бы «все равно что вручать ему заряженный пистолет». «Я лучше сожгу эти деньги у него на глазах», — заявил мужчина.

Боббит считает, что пара не собирается отдавать собранные деньги. Он подозревает, что Макклюр потратила пожертвования на новый BMW и на отпуск в Калифорнии, Флориде и Лас-Вегасе. Макклюр призналась, что считает себя преданной, но надеется, что Боббит еще сможет изменить свою жизнь.

В конце июля бездомный веб-разработчик из Кремниевой долины распечатал десятки экземпляров собственного резюме, надел парадную одежду и вышел на улицу, чтобы раздать копии незнакомым прохожим. Его резюме заинтересовало свыше 200 компаний.

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