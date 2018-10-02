На Украине пассажиров пинками вытолкали из поезда на Москву

Пассажиров поезда, следовавшего из города Ковеля в Москву, вытолкали из вагона из-за отсутствия распечатанных билетов, когда состав уже начал движение. Об этом написала в Facebook одна из пассажирок Людмила Сафронова.
По словам Сафроновой, кассир на станции Кривин не смогла распечатать оплаченные электронные билеты из-за неисправной техники. Она объяснила это проводнице, после чего та пропустила в поезд только одного человека из компании и больше не позволила никому войти.
Как видно на ролике, который очевидцы выложили в сеть, пассажир стоит на лестнице с чемоданом, и когда поезд начинает движение, проводница выталкивает его из вагона. «Слава богу, он не упал под поезд, который был в движении», — написала Сафронова.
Девушка рассказала, что пассажиры уже обратились на горячую линию компании «Украинская железная дорога» и подали жалобу. Она заявила, что это не единственный подобный случай и виновники должны быть наказаны.
В августе украинские туристы разбили палатки на железнодорожном вокзале во Львове, протестуя из-за отказа поменять им билеты. Протестующие были пассажирами поезда, следовавшего из Ивано-Франковска и прибывшего во Львов с двухчасовым опозданием. Из-за этого путешественники не успели пересесть на другой поезд, чтобы добраться до дома.