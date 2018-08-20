Украинские туристы разбили лагерь на вокзале в знак протеста

Украинские туристы разбили палатки на железнодорожном вокзале во Львове, протестуя из-за отказа поменять им билеты. Об этом сообщил на странице в Facebook житель Львова Игорь Зинкевич.

Протестующие были пассажирами поезда, следовавшего из Ивано-Франковска и прибывшего во Львов с двухчасовым опозданием. Из-за этого путешественники не успели пересесть на другой поезд, чтобы добраться до дома, и организовали протест.

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Администрация вокзала отказалась принимать на себя вину за задержку поезда и не стала обменивать туристам билеты.

Ранее в августе сообщалось, что количество украинских туристов, посещающих Крым, выросло, несмотря на попытки властей Украины предотвратить это. По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, украинские власти определенным образом пытались заблокировать жителям въезд на полуостров, однако на туристический поток это не повлияло.

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