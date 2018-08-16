Украинские туристы полюбили Крым наперекор своим властям

Количество украинских туристов, посещающих Крым, выросло, несмотря на попытки властей Украины предотвратить это. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, украинские власти определенным образом пытаются заблокировать жителям въезд на полуостров. «Не работал некоторое время назад погранпереход в Крым, это прискорбно», — уточнил Сафонов. «Мы считаем, что туризм находится вне политики, граждане имеют право путешествовать», — привел он пример.

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Руководитель Ростуризма также убежден, что Крым становится популярным и среди китайцев. «Мы заинтересовались в расширении географии китайскими туристами и надеемся, абсолютно убеждены в том, что китайские туристы будут активно посещать Крым», — заключил Сафонов.

Ранее 16 августа сообщалось, что на создание 30-секундного ролика о Крыме региональное министерство курортов и туризма планирует потратить 6,3 миллиона рублей. Распространять ролик, направленный на продвижение туристического потенциала полуострова, планируется на телевидении и в интернете на русском и английском языках. Предполагается, что видеоролик привлечет внимание туристов к Крыму и поможет в формировании положительного имиджа.

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