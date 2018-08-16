Объявлена стоимость рекламного ролика о Крыме

На создание 30-секундного ролика о Крыме региональное министерство курортов и туризма планирует потратить 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Распространять ролик, направленный на продвижение туристического потенциала полуострова планируется на телевидении и в интернете на русском и английском языках. Предполагается, что видеоролик привлечет внимание туристов к Крыму и поможет в формировании положительного имиджа.

Материалы по теме Ах, лето В Крыму подвели итоги курортного сезона

Финансироваться ролик будет из бюджета республики. Исполнителя планируется назвать в начале сентября по итогам открытого конкурса.

В мае руководитель российского Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что после открытия моста через Керченский пролив туристическую отрасль в Крыму ждет оживление. По его словам, мост создает более привлекательный инвестиционный образ Крыма для потенциальных инвесторов.

В начале февраля председатель парламента республики Крым Владимир Константинов заявил, что после введения санкций полуостров обрел небывалую популярность среди иностранцев. Он отмечал, что потерявший из-за ограничений статус международного аэропорт Симферополя ежедневно принимает около 220 рейсов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!