Украинцы вновь облюбовали Крым

В июне 2018 года Крым посетило почти на 38 процентов больше украинцев, чем в мае. Об этом сообщается на сайте министерства Украины по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Данные трех украинских контрольно-пропускных пунктов на въезде в Крым — «Чонгар», «Чаплинка» и «Каланчак», — свидетельствуют о том, что за прошлый месяц полуостров посетили более 257 тысяч граждан Украины, границу между Крымом и Херсонской областью Украины пересекло свыше 41 тысячи автомобилей.

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По информации министерства, в мае на полуостров приехало более 187 тысяч украинцев и свыше 30 тысяч автомобилей. Таким образом, рост составил 37,68 процентов.

После открытия моста через Керченский пролив в мае руководитель российского Федерального агентства по туризму Олег Сафонов указал, что туристическую отрасль в Крыму ждет оживление. По его словам, запуск движения по мосту даст очень серьезный импульс и создаст более привлекательный инвестиционный образ Крыма для потенциальных инвесторов.

В начале февраля председатель парламента республики Крым Владимир Константинов заявил, что после введения санкций полуостров обрел небывалую популярность среди иностранцев. По его словам, потерявший из-за ограничений статус международного аэропорт Симферополя ежедневно принимает около 220 рейсов.

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