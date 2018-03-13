В Крым заманят «винными деревнями»

К новому курортному сезону в Крыму завод «Массандра» откроет «винные деревни», сообщает пресс-служба предприятия.

По словам гендиректора завода Янины Павленко, такие специализированные ярмарки появятся к майским праздникам. «Представьте себе, что у гостей Крыма появится возможность знакомиться с вином именно той местности, в которой они находятся. То есть познавать Крым на вкус», — сказала Павленко.

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Авторы проекта надеются привлечь туристов не только в крупные города полуострова, но и небольшие поселки, где сосредоточены винные хозяйства.

На ярмарках также представят крымские сыры, хлебобулочные изделия, колбасы, овощи и фрукты.

В декабре 2017 года РБК сообщило, что в России могут ввести квоту в размере не менее 30 процентов для российских вин в магазинах и ресторанах. Проработать этот вопрос премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу.

«Массандра» владеет 11 тысячами гектаров земли, из которых 4 тысячи заняты виноградниками. Предприятие принадлежит Управделами президента России и объединяет восемь винодельческих хозяйств.

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