Европейцам рассказали о потенциале Крыма и позвали на ялтинский форум

В Вене состоялась презентация экономического потенциала Республики Крым и возможностей IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), говорится в релизе фонда ЯМЭФ.

В мероприятии приняли участие представители 11 стран, в том числе австрийские бизнесмены, политики и общественные деятели, парламентарии из Германии, Бельгии, Чехии, Польши, Италии, Франции, депутаты Европарламента, а также российские и зарубежные эксперты.

Сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров рассказал о потенциале Крыма и программе предстоящего форума. Особое внимание он уделил возможностям развития бизнеса в обход санкций и наиболее привлекательным сферам для вложения инвестиций и перспективам полуострова.

«Крым очень похож на Монако. Единственное крупное отличие — Крым больше в 10 тысяч раз. Когда-то группа людей поверила в Монако, и они стали очень успешными. В Крыму так же, только те люди, которые поверят в него, станут успешнее в 10 тысяч раз», — сказал Назаров.

Он также напомнил, что в 2017 год Крым посетили почти шесть миллионов туристов. И это число, по его словам, будет расти. Назаров обратил внимание и на другие сферы полуострова, привлекательные для инвестиций: строительство, медицина, сельское хозяйство, виноделие, инфраструктурные проекты. Фактически нет направлений, в которых бизнесменам нельзя было бы сегодня приложить свои усилия, резюмировал он.

Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель правления фонда «Крымконгресс» Рустам Муратов рассказал об основных темах ЯМЭФ-2018. «Ежегодно архитектура ЯМЭФ конструируется под запросы участников и наиболее актуальную международную повестку. В текущем году особое внимание уделено цифровизации экономики, кибербезопасности, противодействию fakenews, созданию эффективных инструментов международного сотрудничества», — сообщил он.

Гостей презентации поприветствовали австрийские и немецкие политики. Бывший глава правительства австрийской федеральной земли Каринтия Герхард Дорфлер выразил надежду на то, что ЯМЭФ в 2018 году станет мостом между Россией и Европой. «Я сам родом из федеральной земли, которая так же, как и Крым, в 1920 году решала, оставаться или нет в составе Австрии. Поэтому эту ситуацию мы рассматриваем через свою историю, — сказал он.

Кроме того, Дорфлер рассказал о своем видении развития отношений между Россией и Австрией: «2018 год я могу назвать особенным — был заключен договор о строительстве железной дороги между Москвой и Веной, поэтому я буду рад, если это будет началом нашей совместной дороги. Еще один юбилей в этом году — 50 лет сотрудничества в сфере газа и энергетики».

Депутат бундестага Франк Магниц в своем приветствии призвал налаживать культурные и экономические связи между странами. А Филипп Девинтер, депутат палаты представителей Бельгии, отметил, что на сегодняшний день санкционные меры «уже обнаружили свою несостоятельность». «ЯМЭФ может стать толчком к нашему будущему развитию. Я считаю, что такие программы должны быть повсеместно, в ЕС. Как представитель Бельгии я призываю прекратить санкции в отношении России, — сказал он.

С докладом о необходимости отмены антироссийских санкций выступил депутат Европарламента от Чехии Яромир Кохличек.

Ключевым событием мероприятия стало формирование делегации для посещения Крыма в апреле текущего года. Ранее оргкомитет ЯМЭФ присвоил делегациям Австрии и Германии статус почетных гостей ЯМЭФ-2018, который пройдет 19-21 апреля.