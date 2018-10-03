Актриса сериала «Клон» сфотографировалась голой для благотворительности

Бразильская актриса Джованна Антонелли сфотографировалась обнаженной для благотворительных целей. Снимок опубликован в ее Instagram.

На снимке тело женщины покрыто розовой краской и блестками. Акция стала частью кампании «Сила розового», направленной на борьбу с раком.

Фото опубликовано @giovannaantonellioficial

«Нужно так мало, чтобы помогать друг другу. Так мало! Я всегда в это верила и, как и во всем в моей жизни, доверилась своей интуиции, чтобы понять, как именно я смогу поучаствовать», — написала Антонелли.

По ее словам, она выпустила коллекцию футболок и кружек, деньги от продажи которых пойдут на исследования в области онкологии.

Джованна Антонелли известна по ролям в сериалах «Тропиканка», «Власть желания», «Семейные узы», «Клон» и «Георгий Победоносец».

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