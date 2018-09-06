Певица сфотографировалась голой на фоне мемориала павшим солдатам

Британская певица Лорен Хенсон, более известная как Indiana, выложила откровенное фото на фоне мемориала погибшим в Первой мировой войне солдатам. Снимки появились в ее Instagram.

После первого поста на нее обрушилась критика: комментаторы сочли неуместным позирование топлесс около памятной таблички. «Довольно безвкусно делать это перед мемориалом падшим на войне», — написал один из пользователей.

«Прикольное фото, но нельзя было найти более подходящую стену? Это просто показывает, что у тебя нет никакого уважения к тем, кто отдал свои жизни за эту страну», — добавил другой юзер.

Фото опубликовано @indianathegirl

Через несколько дней Хенсон выложила еще один аналогичный снимок, в подписи объяснив свой поступок. «Эти имена за моей спиной, эти парни умерли, сражаясь за нашу свободу. Я живу в свободном мире, который они создали, и вот она я, свободная в своем теле», — подчеркнула певица. Артистка также отметила, что солдатам бы понравились ее фотографии.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!