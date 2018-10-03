Британка украсила часы Rado

Швейцарская компания Rado выпустила новую модель в коллекции True Thinline Studs в сотрудничестве с известным британским дизайнером Бетан Грей. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в среду, 3 октября.

Часы с золотистыми стрелками и серым циферблатом, выложенным из треугольных элементов-секторов разных оттенков, украшены золотистым ободком вокруг циферблата и такими же заклепками на ремешке. Корпус модели выполнен из черной матовой высокотехнологичной керамики, заводная головка позолочена.

Бетан Грей Фото: Rado 1 /4

«Взгляд Бетан на использование материалов и орнаментов безупречно дополняет коллекцию Rado True Thinline», — прокомментировал выпуск новой модели президент компании Rado Матиас Брешан.

Модель True Thinline Studs от Бетан Грей выпущена лимитированной серией из 1001 экземпляра. Это не первое для Rado сотрудничество с известными дизайнерами: в 2016 году индустриальный дизайнер Константин Грчик представил свою версию часов в культовой коллекции Ceramica, а в 2017 году шесть дизайнеров из разных стран предложили свое видение модели Rado True.

Бетан Грей — промышленный дизайнер из Уэльса (Великобритания). В 2008 году открыла собственную дизайнерскую студию. Коллекции предметов интерьера от Грей продаются в универмагах Lane Crawford, Liberty и Harrods. Бетан Грей — обладательница звания Best British Designer по версии журнала Elle Decoration (2013, 2014).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!