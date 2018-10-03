В Швейцарии начнут сажать за неуважение к геям и трансгендерам

Национальный совет Швейцарии принял поправки к закону о дискриминации. Теперь за проявления гомофобии и трансфобии можно будет получить до трех лет тюремного заключения. Об этом сообщило швейцарское издание Le Temps.

Нижняя палата Федерального собрания Швейцарии одобрила инициативу политика-социалиста Матиаса Рейнара о запрете дискриминации на почве гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Новая норма приравнивает ее к дискриминации на основании расовой, этнической и религиозной принадлежности, что по швейцарским законам строго наказывается. 25 сентября за поправку проголосовали 118 депутатов, 60 высказались против, пять воздержались. В декабре поправку рассмотрит Совет кантонов — верхняя палата швейцарского парламента.

«Победа! 118 голосами против 60 и с пятью воздержавшимися, национальный совет принял мою парламентскую инициативу против гомофобии и трансфобии! Славная победа для прав человека! Итоговое решение — в декабре в совете кантонов», — написал автор инициативы у себя в Twitter. Он также добавил: «Гомофобия — это не мнение. Это преступление. Каждый пятый гомосексуалист пытался убить себя, более половины из них — в возрасте до 20 лет».

Далее Рейнар планирует бороться за равенство в области брачных союзов — с 2007 года в Швейцарии легализованы гражданские однополые союзы, но такие пары не воспринимаются государством наравне с традиционными в области налогов, усыновления детей и социальной поддержки.

О том, что Швейцарии стоит внести такие коррективы в законодательство, ранее говорили представители ООН и Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, сообщает Le Temps.

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