Кубинские коммунисты задумали легализовать гей-браки

В новом проекте конституции Кубы предусматривается возможность заключения однополых браков. Об этом сообщает Reuters.

В частности, брак там определяется как «союз между двумя людьми», их пол не указывается. Согласно нынешнему законодательству, брак определяется как «союз между мужчиной и женщиной».

Представляя депутатам проект нового основного закона, секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста отметил, что гей-браки легализованы более чем в 20 странах. В Латинской Америке, несмотря на жесткое противостояние церкви, однополые союзы уже разрешили Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай и некоторые штаты Мексики.

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Заседания парламента по новой конституции должны завершиться 23 июля. Отмечается, что после одобрения документа депутатами он будет вынесен на референдум.

Нынешняя конституция была принята в 1976 году.

Представители ЛГБТ-сообщества долгое время подвергались гонениям и дискриминации на Кубе. В 2010 году 84-летний Фидель Кастро принес свои извинения и признал эти действия несправедливыми. Самым ярым защитником прав сексуальных меньшинств в стране стала дочь бывшего кубинского лидера Рауля Кастро Мариэла. Она является депутатом парламента, а также директором Национального центра сексуального воспитания. Благодаря ее усилиям, кубинские власти в 2008 году официально разрешили операции по смене пола.

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