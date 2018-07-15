Коммунистическая Куба решила признать частную собственность

В новой Конституции Кубы появятся понятия «частная собственность» и «президент», а срок пребывания у власти будет ограничен десятью годами. Об этом сообщает газета Granma, в которой был опубликован проект нового закона.

В основном законе сохранится положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии, но будет признаваться частная собственность и свободный рынок.

На Кубе произойдет разделение постов главы государства и главы правительства: помимо президентской должности появится и пост премьер-министра. На данный момент пребывание на высшем государственном посту ничем не ограничено. В новую конституцию впервые внесут пункт о запрете дискриминации по гендерному признаку.

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С 21 по 23 июля Национальная ассамблея народной власти Кубы соберется для голосования по проекту Конституции. После одобрения парламентом, изменения в Конституцию будут вынесены на референдум.

Изменения анонсировал Рауль Кастро перед тем, как покинул этот пост. В июне он в должности первого секретаря ЦК Компартии Кубы возглавил депутатскую комиссию, которая занялась подготовкой проекта нового основного закона. Всего в комиссию вошли 33 депутата.

Конституция Кубы была принята в 1976 году, в 1992 и 2002 годах в нее вносились изменения. Так, после поправки 1992 года Куба стала светским, а не атеистическим государством.

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