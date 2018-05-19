Рауль Кастро пережил операцию

Бывший лидер Кубы Рауль Кастро перенес плановую операцию по удалению грыжи. Сейчас он восстанавливается, сообщает местное издание Cubadebate.

О том, как себя чувствует Кастро, пока не сообщается. Отмечается лишь, что политика известили о крушении Boeing 737 над Гаваной, и он дал своим подчиненным указания по этому поводу.

Кроме того, Кастро просил передать соболезнования родственникам жертв катастрофы.

Пассажирский лайнер Boeing 737 разбился после взлета из аэропорта Гаваны в пятницу, 18 мая. На борту находилось 110 человек — 104 пассажира и шесть членов экипажа. На месте аварии удалось обнаружить четырех выживших, но позже двое скончались в больнице.

86-летний Рауль Кастро возглавляет страну с 2008 года, когда с должности ушел его старший брат Фидель, правивший Кубой на протяжении 50 лет. Сейчас он председатель Госсовета и Совета министров Кубы.

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