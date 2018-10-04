Россиянин застрелил соседа и убежал в лес

В якутском селе Абага местный житель внезапно открыл стрельбу, в результате которой погиб его сосед — сотрудник МЧС, отец двоих детей. Об этом рассказал телеканалу «Якутия 24» глава села Макар Тимофеев.

«Подняты все службы, в селе сейчас работают органы внутренних дел, Следственный комитет», — сказал он.

По его словам, выстрел был произведен из ружья. Стрелок сбежал с места преступления в лес, его ищут. Как сообщают местные жители, погибший — сотрудник МЧС. Убитому Сергею Осипову было около 40 лет. У него остались жена и двое маленьких детей, добавляет издание News.Ykt.Ru.

Стрельба произошла на окраине села утром 4 октября. По предварительным данным, стрелявший был пьян. «Преступник убежал в лес, идет розыск. Вся полиция его ищет. Мотивы убийства непонятны, жертва и преступник никогда открыто не вступали в конфликт. Их дома расположены рядом», — сказал собеседник News.Ykt.Ru.

Подозреваемый в убийстве — Тимофей Никифоров, ему около 60 лет. По данным издания, он жил в доме один и злоупотреблял спиртным. «Не могу сказать, что этот человек психически нестабилен, но он много выпивал», — отметил источник News.Ykt.Ru.

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