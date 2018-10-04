Бывший СССР
 
Последние новости
Украина предложила выдворить Россию из Совбеза ООН
Обвинившая Роналду в изнасиловании американка назвала сумму компенсации
Сенат США признал голодомор на Украине геноцидом
Павла Волю госпитализировали
Плохую работу охранника Ким Кардашьян оценили в шесть миллионов долларов
«Северный поток-2» заложил обходной маневр
Учения азербайджанской артиллерии показали на видео
В армии отказались от шапок-ушанок только на словах
Автор Ждуна создала новое чудовище
Новости партнеров

США нашли объяснение существованию ДНР и ЛНР

Перейти в «Мою Ленту»

Существование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик необходимо России для прикрытия своего непосредственного участия в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер, передает УНИАН.

По его словам, Россия с 2017 года не предлагает никаких идей относительно ввода миротворческого контингента на территорию Донбасса. «Они хотят, чтобы конфликт продолжался. Они хотят там держать свои силы. Они хотят сохранить на местах две так называемые народные республики как политические образования, которые они могут использовать в качестве щита для сокрытия непосредственного участия России», — пояснил представитель Госдепа.

Он добавил, что, вероятно, Москва заняла выжидательную позицию в преддверии президентских выборов на Украине. «Я думаю, они просто решили ничего в настоящее время не делать вообще», — уточнил Волкер.

Дипломат также выразил уверенность в том, что ситуацию в Донбассе контролирует именно Россия. «Она финансирует контрактные силы, осуществляет контроль над политическими структурами, которые там находятся, так называемыми народными республиками. Так что это на 100 процентов возглавляемая Россией операция», — подчеркнул он.

Ранее Волкер пригрозил, что попытка России «захватить» новые территории на Украине обернется для Москвы большими потерями.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле отрицают наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских вооруженных сил.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Волкер объяснил, почему Россия хочет сохранить существование "народных республик" на Донбассе
США пообещали России большие потери на Украине
Украина продлила особый статус Донбасса на год
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня

«Их надо выкорчевать!»

В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
19:09Сегодня

Учения азербайджанской артиллерии показали на видео

15:08Сегодня

Украина продлила особый статус Донбасса на год

18:40Сегодня

Украина предложила выдворить Россию из Совбеза ООН

Бывший СССР00:0110 сентября

«Кто на Украине не за нас, тот против нас»

Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
15:05Сегодня

Киев рассказал о готовности к боям с российскими пограничниками в Черном море

17:27Сегодня

Латвия опубликует архивы КГБ

17:14Сегодня

Украина обвинила Венгрию в неадекватности

Бывший СССР00:0130 сентября
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка

«Наша влада буде страшною!»

Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
14:09Сегодня

На Украине одобрили «бандеровское» приветствие

16:55Сегодня

Киев рассказал о массовом переселении россиян в Крым

16:37Сегодня

США пообещали России большие потери на Украине

Россия
«Почувствовал удар в спину, из живота вырвалось пламя»
 
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
В России перестанут сажать за репосты
Путин предложил смягчить статью 282. Старые дела пересмотрят
Рассказано о судьбе железнодорожного пути в Крым
Россиянок заставят раньше рожать
Скворцова рассказала о выступлении передовых сил против легализации наркотиков
Силовики начали стрелять в воздух на митинге против передачи земель Чечне
Все материалы
Мир
Солдаты Конфуция
Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
В Польше построят военную базу США для защиты от России
Опубликованы фотографии высланных из Нидерландов «сотрудников ГРУ»
Сенат США признал голодомор на Украине геноцидом
США пожелали наказать Россию
Высланных из Нидерландов россиян обвинили в атаках на США
Александр Шлычков«России необходимо искать новых партнеров»
Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
Все материалы
Бывший СССР
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Учения азербайджанской артиллерии показали на видео
США нашли объяснение существованию ДНР и ЛНР
Украина предложила выдворить Россию из Совбеза ООН
Латвия опубликует архивы КГБ
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
Китай остался без американской нефти
Южная Корея вступится за Северную
Выпуск куриного мяса «Петелинки» потребовали остановить из-за бактерий
Россиян предупредили о росте цен на все
Россия не смогла взять в долг
Запасшихся долларами россиян успокоили
Все материалы
Силовые структуры
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»
Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
Икра престолов
В России идет война с рыбной мафией. Она прячет деликатесы в гробах и мусоре
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший советник главы Росгвардии отказался доказывать его встречу с хулиганом
Силовики отомстили боевикам за убийство участкового
Появилось видео с места гибели замгенпрокурора
Россиянин застрелил соседа и убежал в лес
Все материалы
Наука и техника
Эс — как доллар
На что способен телефон за 130 тысяч рублей: обзор iPhone Xs Max
Майкл АтьяРешала
Математик представил решение «проблемы тысячелетия». Коллеги ему не верят
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
В России назвали провальное космическое оружие СССР
В НАСА назвали причину проблем с «Роскосмосом»
Ученые раскрыли влияние «Доширака» на организм
Рядом с Землей нашли аномальный квазар
Все материалы
Спорт
«Побью любого без сожаления»
Русский Драго мало говорит и сильно бьет. Он подерется перед Нурмагомедовым
Четырехкратный олимпийский чемпион захотел выгнать Шипулина из сборной
Обвинившая Роналду в изнасиловании американка назвала сумму компенсации
Шипулин вернулся в биатлон
Названа причина отсутствия Роналду в составе сборной Португалии
Макгрегор нарвался на новый вызов
Убийцы королей
ЦСКА побил «Реал» в Москве, но потерял Акинфеева
Все материалы
Культура
Мое тело — их дело
Азбука любви и секса в современной литературе
«Венера»«Лучше этого едва ли что есть»
Отец русского авангарда жил и умер во Франции. В России о нем забыли
Без стыда и совести
Подчинение, интим с осьминогом и скотный рынок — что такое современное искусство
Появились фотографии «выжившего» Тупака
Создатель Ганнибала Лектера выпустит новую книгу
Хелен Миррен впервые показали в образе Екатерины II
Работавший с The Beatles звукорежиссер говорил по телефону и умер
Все материалы
Интернет и СМИ
Остин Тайс Заплатил собой
Он захотел рассказать миру правду о войне в Сирии и бесследно пропал
Защитившего Путина от «террориста» главу Росгвардии обсмеяли
В популярных домашних роутерах найдена опасная уязвимость
Известный ведущий рассказал в прямом эфире о раке и ошеломил зрителей
Продукт распада
Россия, Украина и другие советские страны под налетом былого величия
В сети нашли пузатого двойника Трампа
Песню Слепакова об «озабоченных геях» Боширове и Петрове удалили
Все материалы
Ценности
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Выпущено белье для победивших рак груди женщин
Назван самый дорогой люксовый бренд в мире
Британка украсила часы Rado
Продавцы раздели и побили женщину за попытку украсть штаны
Все материалы
Путешествия
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Россия оказалась в списке лидеров по числу смертельных селфи
Российские аэропорты решили переименовать
Россиянин захотел сбежать от жены в Абхазию и получил штраф
Названы перспективы предстоящей отмены виз между Россией и Китаем
Все материалы
Из жизни
Кругом обман
Она заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ
Уборщица напилась и разгромила квартиру из-за забеременевшей дочери
Подростки голыми руками вырвали пса из смертельных объятий змеи
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Носорог укусил туриста за палец
Туристы еле унесли ноги от разъяренного слона
Все материалы
Нестареющая «акула»
Как за 43 года изменилась самая важная модель баварской марки
Премьеры Парижа – 2018. Часть 2
Американские «японцы», автомобили из Eвропы, Китая и Вьетнама. И несколько Ferrari
Все новинки Парижского автосалона
Живые фотографии со стендов главной выставки осени
Ездят сами и блещут интеллектом
Самые интересные и странные концепт-кары Парижского автосалона
Lada Granta обошла «Рио» и стала самой популярной машиной России
Lada 4x4 вновь запретили заправлять АИ-92
Американцы превратили Porsche 911 в гибрид
Все материалы
Дом
Буквы закона
Застройщиков научат русскому языку. Это грозит новым кризисом
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Только славяне
Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
В России запустят новую дешевую ипотеку
В Москве нашли квартиру за 800 миллионов рублей
Самые дорогие улицы Москвы стали еще дороже
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
Все материалы