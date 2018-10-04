США нашли объяснение существованию ДНР и ЛНР

Существование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик необходимо России для прикрытия своего непосредственного участия в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер, передает УНИАН.

По его словам, Россия с 2017 года не предлагает никаких идей относительно ввода миротворческого контингента на территорию Донбасса. «Они хотят, чтобы конфликт продолжался. Они хотят там держать свои силы. Они хотят сохранить на местах две так называемые народные республики как политические образования, которые они могут использовать в качестве щита для сокрытия непосредственного участия России», — пояснил представитель Госдепа.

Он добавил, что, вероятно, Москва заняла выжидательную позицию в преддверии президентских выборов на Украине. «Я думаю, они просто решили ничего в настоящее время не делать вообще», — уточнил Волкер.

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Дипломат также выразил уверенность в том, что ситуацию в Донбассе контролирует именно Россия. «Она финансирует контрактные силы, осуществляет контроль над политическими структурами, которые там находятся, так называемыми народными республиками. Так что это на 100 процентов возглавляемая Россией операция», — подчеркнул он.

Ранее Волкер пригрозил, что попытка России «захватить» новые территории на Украине обернется для Москвы большими потерями.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле отрицают наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских вооруженных сил.

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