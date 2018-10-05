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В ДТП под Тверью погибли 13 человек

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При столкновении рейсового автобуса с маршрутным такси в Тверской области погибли 13 человек. Еще четверо пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«Последние данные по ДТП: 17 пострадавших, в том числе 13 погибших, четверо доставляются в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

ДТП произошло недалеко от населенного пункта Некрасово в Калининском районе Тверской области. Рейсовый автобус, следовавший из Ржева столкнулся с автомобилем Ford Transit, ехавшим из Старицы.

Youtube / Сергей Широбоков

В конце сентября в результате ДТП в Подмосковье пострадали 20 человек. Авария произошла в Луховицком районе. На трассе М-5 «Урал» в Московской области автобус, перевозивший сотрудников магазина «Магнит», столкнулся с внедорожником.

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