В Чернобыле заработала солнечная электростанция

В Чернобыле начала работу первая солнечная электростанция. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мощность станции – 1 мегаватт, ее монтаж завершили в декабре прошлого года. Объект установлен на расстоянии 100 метров от саркофага, который накрывает взорвавшийся в 1986 году атомный реактор. Одним из инвесторов проекта выступает немецкая Enerparc AG.

Материалы по теме «Мы получим новый Чернобыль» Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России

Киев рассматривает возможность построить в зоне отчуждения еще несколько солнечных и ветряных электростанций. Повышенный уровень радиации наблюдается в радиусе 2600 километров вокруг Чернобыля, однако украинские власти планируют промышленное освоение этой территории.

26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который вызвал выброс радиоактивных веществ. В первые месяцы от острой лучевой болезни погиб 31 человек. Данные о количестве погибших и пострадавших от радиации в последующие годы разнятся. Вокруг АЭС создали зону отчуждения, эвакуировав города Припять и Чернобыль и 74 села.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!