Россиянин попытался заговорить с мэром Сочи на улице и оказался за решеткой

Центральный районный суд Сочи арестовал на пять суток видеоблогера и активиста «Левого фронта» Вахтанга Езугбая, который подошел на улице к мэру города Анатолию Пахомову и хотел задать ему вопрос, сообщает «ОВД-Инфо».

Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Портал не уточняет, как, по мнению суда, Езугбай нарушил общественный порядок.

Youtube / Сочинская Коммуна

Инцидент произошел 30 сентября на набережной в Сочи. Активист увидел прогуливающегося Пахомова и приблизился к чиновнику со словами: «Анатолий Николаевич, здравствуйте, вы сможете ответить на один вопрос?» Мэр тут же окликнул казака в форме и приказал ему «забрать» блогера. «Езжай в Абхазию задавать вопросы!» — крикнул Пахомов Езугбаю. Все происходящее активист снял на видео. Через несколько дней Езугбая вызвали в полицию на беседу, задержали и привезли в суд.

Незадолго до своего задержания видеоблогер сообщил изданию «Блокнот Краснодар», что хотел задать мэру вопрос о судьбе орнитологического парка. Теперь молодой человек собирается подать в суд на градоначальника. Во-первых, за превышение полномочий, во-вторых, за его реплику в ролике, которая, по мнению Езугбая, разжигает межнациональную рознь.

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