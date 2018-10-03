Сахалинская чиновница выписала себе премий на миллион рублей и пожалела

В Сахалинской области выписавшую себе крупные вознаграждения главу Государственной жилищной инспекции региона Оксану Ковтонюк уволили в связи с утратой доверия, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Материалы по теме Скупили все Шашлык, лечение хреном и унитаз: на что ушли государственные миллионы в 2017-м

Увольнение связано с прокурорской проверкой, в ходе которой выяснилось, что с ноября 2015-го по декабрь 2016 года Ковтонюк незаконно подписала приказы о начислении себе премий на общую сумму более миллиона рублей.

Прокуратура выиграла суд против чиновницы и добилась лишения ее должности. Женщина попыталась обжаловать это постановление, но 20 июля губернатор Сахалинской области распорядился уволить ее, не дожидаясь вступления решения суда в силу. 2 октября Сахалинский областной суд постановил оставить решение первой инстанции в силе.

В сообщении прокуратуры не указано, понесет ли чиновница административную или уголовную ответственность за присвоение денег налогоплательщиков.

Ранее 3 октября жилищный комитет Санкт-Петербурга начал проверку информации о покупке подведомственным предприятием ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» VIP-билетов на концерт группы «Ленинград» на 480 тысяч рублей.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!